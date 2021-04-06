В Приангарье сняли ограничения с палаточных лагерей

Также отменено требование об организации отдыха детей и их оздоровления исключительно в регионе проживания ребенка, сообщают на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Все эти изменения были подтверждены и на областном уровне – решением санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Приангарья.

– Отметим, что вопрос поддержки детских лагерей по-прежнему остается актуальным, поскольку ни на федеральном, ни на региональном уровне не приняты меры государственной поддержки для организаций отдыха и оздоровления детей, – подчеркивает уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Лабыгин. – Ведь в прошлогоднем сезоне был запрещен отдых детей в детских лагерях палаточного типа, а для стационарных лагерей установили требование о 50-процентной наполняемости в результате организациями детского отдыха понесены большие убытки.

При этом до настоящего времени данная сфера деятельности не включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики, адресная поддержка организациям детского отдыха не оказывается.