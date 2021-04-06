Социальную жилищную выплату предоставят двум спортсменам из Иркутской области

Ее предоставило министерство спорта области. Об этом сообщил заместитель министра спорта области Павел Богатырёв.

Иван Тухтачёв – мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, участник летних Олимпийских игр 2012 года, чемпион Европы среди молодежи, неоднократный победитель и призёр чемпионатов России.

Александр Бредихин – мастер спорта России, серебряный призёр первенства мира по бобслею. В этом году Александр стал первым в общем зачёте Кубка Европы по бобслею в четвёрках.

В 2021 году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы на социальные жилищные выплаты предусмотрено более 5 млн рублей. Всего с 2011 по 2021 год улучшить жилищные условия смогли 39 человек.

Напомним, правом на получение социальной выплаты обладают проживающие на территории Иркутской области и нуждающиеся в жилых помещениях спортсмены-участники чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных Специальных Олимпийских игр, входящие в состав спортивных сборных команд России, и их тренеры, осуществляющие проведение со спортсменом тренировочных мероприятий в течение не менее одного года, предшествующего достижению результата.