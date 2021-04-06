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При ремонте дорог особое внимание уделят обращениям иркутян

Также Руслан Болотов поручил увеличить темпы ямочного ремонта, сообщают в мэрии Иркутска.

До конца апреля дорожники должны выполнить работы на всей территории города. Как доложил главе города директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин, сегодня ремонт выполняется тремя способами – методом литого асфальта в ночные часы, струйно-инъекционным методом (БЦМ) и с помощью горячего асфальтобетона в дневное время.

– Погода позволила нам запустить асфальтобетонный завод и начать полноценно восстанавливать покрытие картами раньше обычного. Вместе с этим ежедневно в городе работает 6 автомобилей БЦМ, каждый из них выполняет ремонт на площади в 100 квадратных метров, отметил Михаил Малыхин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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