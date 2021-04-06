S7 Airlines открыла продажу на рейсы в шесть европейских городов

В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на еженедельные рейсы из Москвы в города Италии (Болонья), Греции (Ираклион), Германии (Ганновер, Кельн), Ирландии (Дублин) и Болгарии (Варна).

К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений.

Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию:

по понедельникам с 3 мая – Москва – Ганновер – Москва;

по понедельникам с 3 мая – Москва – Болонья – Москва;

по вторникам с 4 мая – Москва – Ираклион – Москва;

по четвергам с 6 мая – Москва – Кельн – Москва;

по четвергам с 6 мая – Москва – Варна – Москва;

по вторникам с 8 июня – Москва – Дублин – Москва.

Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте s7.ru в разделе «Международные перелеты».

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.