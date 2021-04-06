Мэр Иркутска потребовал ускорить ямочный ремонт дорог

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил увеличить темпы ямочного ремонта. До конца апреля дорожники должны выполнить работы на всей территории города. Как доложил главе города директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин, сегодня ремонт выполняется тремя способами – методом литого асфальта в ночные часы, струйно-инъекционным методом (БЦМ) и с помощью горячего асфальтобетона в дневное время.

– Погода позволила нам запустить асфальтобетонный завод и начать полноценно восстанавливать покрытие картами раньше обычного. Вместе с этим ежедневно в городе работает шесть автомобилей БЦМ, каждый из них выполняет ремонт на площади в 100 квадратных метров, – отметил Михаил Малыхин.

На официальном сайте МУП «ИркутскАвтодор» существует раздел «Охота на ямы», куда жители могут отправлять заявки на ямочный ремонт.