В Иркутской области построили систему «Безопасный город» за 1,2 млрд рублей

На территории Приангарья осуществлен ввод в промышленную эксплуатацию Системы АПК «Безопасный город». Она объединяет в общее информационное поле единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) пяти пилотных муниципальных образований региона, комплексную систему мониторинга, интегрированные ведомственные системы безопасности и Систему «112».

По словам губернатора Игоря Кобзева, внедрение Системы АПК «Безопасный город» позволит оптимизировать работу муниципальных ЕДДС, снизить расходы на содержание разрозненных информационных центров, прогнозировать возникновение кризисных ситуаций и происшествий, координировать действия экстренных оперативных служб и минимизировать время реагирования на ЧС.

Пилотными муниципальными образованиями, где введена в промышленную эксплуатацию первая очередь аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», стали Ангарский городской округ, город Братск, Братский, Киренский и Тайшетский районы. Проектные, пуско-наладочные работы и разработка специализированного программного обеспечения велись с 2017 года. Стоимость по контракту составила около 1,2 млрд рублей.