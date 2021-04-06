В Иркутской области создадут три креативных кластера

Иркутская область вошла в число 10 регионов-победителей, где в рамках поручения президента РФ Владимира Путина создадут креативные кластеры на месте промзон и заброшенных зданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства стратегических инициатив (АСИ).

В число победителей также вошли Ульяновская, Новгородская, Тюменская, Свердловская, Самарская, Новосибирская и Рязанская области, а также а и Ханты-Мансийский автономный округ. До конца 2021 года в каждом из этих регионов будут запущены по три креативных кластера трёх разных типов на трёх разных территориях, включая сельские.

– Теперь этим региональным продюсерским центрам предстоит серьезная работа - в течение нескольких месяцев создать в своих регионах творческие кластеры разных типов и форматов. Но самое главное – по итогам этого проекта мы хотим сформировать несколько финансово-экономических и управленческих моделей, которые в дальнейшем могут тиражироваться в части вовлечения в экономику регионов тех промышленных территорий, которые сейчас не используются, – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Участник программы Rurban Creative Lab от Иркутской области Сергей Астафьев сообщил, что сейчас сложно назвать точно три площадки, где будут реализованы проекты.

– В конкурсе участвовали проекты из Ангарска, Братска, Байкальска, Усть-Кута, Иркутска. Думаю, будем решать по степени реализуемости. Возможно, площадок может быть и больше трёх, если города найдут в себе силы отработать все требования АСИ, то они могут появиться в каждом городе, – уточнил он.

В феврале АСИ в партнерстве с компанией "Дом.РФ" запустили программу Rurban Creative Lab по преобразованию городских и сельских территорий в России в креативные кластеры. На участие в программе поступило 3339 заявок из 81 российского региона. Цель проекта – разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей.