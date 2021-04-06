Первое стентирование провели в новом сосудистом центре в Ангарске

Первое стентирование провели в новом региональном сосудистом центре в Ангарске, об этом сообщил сегодня, 6 апреля, глава областного минздрава Яков Сандаков.

- Хирурги Ангарска начали осваивать эндоваскулярные вмешательства на сосудах сердца и головного мозга. Первый полученный результат доказывает, что подобные исследования необходимо выполнять в масштабном размере для предотвращения, диагностики и лечения инфаркта и инсульта, - отметил министр.

Региональный сосудистый центр открыли на базе Ангарской больницы скорой медицинской помощи за счёт средств федерального бюджета. В настоящее время идёт аппликация уникального оборудования.

Всего в регионе функционирует три РСЦ. В 2020 году в Иркутской области в области было проведено 2890 рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях. В текущем году с целью увеличения рентген-эндоваскулярных вмешательств возобновлена работа первичного сосудистого отделения с возможностью проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств на базе Иркутской городской клинической больнице № 1.