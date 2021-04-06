Палаточные лагеря в Приангарье могут открыть летом 2021 года

Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова на пресс-конференции 6 апреля заявила, что детские палаточные лагеря могут возобновить работу в Приангарье летом 2021 года, пишет ИА «ИрСити».

«Сейчас принято решение о возможности открытия палаточных лагерей. Мы выходили с этой инициативой, во время визита Анны Кузнецовой поднимали этот вопрос, что если у нас в Сибири, на берегу Байкала, не открывать палаточные лагеря, то где их ещё открывать? Дети, подростки и взрослые должны максимально отдыхать на природе. Приятно, что это решение было принято», – цитирует издание Вобликову.

Зампред правительства также отметила, что в текущем году детские лагеря планируется заполнить на 75%. В таком режиме ближайшим летом будут работать 761 организация, где отдохнут около 260 тысяч детей.

В 2021 году на детский отдых правительство региона выделит 69 миллионов рублей – деньги потратят в том числе на рециркуляторы воздуха, средства дезинфекции, маски. Деньги получат все лагеря, кроме организаций с дневным пребыванием.