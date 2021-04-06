Иркутский художник сделал «заплатки» из керамики на разбитом асфальте Москвы

Художник-керамист из Иркутска Иван Кравченко сделал «заплатки» на разрушенном асфальте Москвы, сообщает «Москвич Mag».

Работа выполнена в рамках проекта «Заплатки для города», который художник начал реализовывать в Иркутске, а затем – продолжил в столице, после того, как туда переехал.

«Я ставлю новую заплатку, не называя место. Люди выходят и начинают ее искать. Кто ее нашел, отписывается», – поделился с изданием Иван.

Проект реализуется для того, чтобы обратить внимание на городские проблемы, а также с целью преобразовать окружающее пространство. Прежде чем сделать новую работу, художник выбирает ямку, замеряет ее, после чего изготавливает по размеру фрагмент из керамической глины, обжигает его и закрепляет с помощью цемента.