О, спорт! Ты – вычет! Иркутяне о налоговом вычете на фитнес

Президент Владимир Путин подписал закон о вычете НДФЛ на фитнес и спорт. Известные иркутяне полностью поддерживают закон, хотя и сомневаются, что это приведет к наплыву новых членов в спортклубы, а также, что вычетами будут пользоваться массово. Об этом они рассказали порталу SIA.RU.

«Я считаю это решение одним из самых эффективных для популяризации спорта»

Известный в Иркутске бизнес-тренер Яна Варшавская спортом занимается активно и видит много плюсов в решении президента, причем не только финансовых.

– Я занимаюсь спортом регулярно. Спорт давно стал моим антидепрессантом и жизненной необходимостью. Как по здоровью, так и по восполнению энергии. Сейчас у меня есть безлимитная карта в “Физрук”, её стоимость для меня не является высокой. Дополнительно я много занимаюсь на свежем воздухе: скандинавской ходьбой, велосипедом. Я приветствую это решение и считаю его одним из самых эффективных для популяризации спорта и здорового образа жизни! Уверена, можно ждать рекламных компаний фитнес клубов. Но не думаю, что случится большой «наплыв» клиентов, возможен прирост на 10%. Есть ещё плюс у этого решения: параллельно будет повышаться финансовая грамотность населения. Благодаря активному продвижению такого вида компенсации за счёт рекламы клубов, у людей появится интерес к возмещению своих затрат из личного бюджета,и это чуть ли не больший плюс от закона.

«Готов руку на отсечение отдать, за вычетами последует рост цен на карты»

Александр Откидач, предприниматель, общественный деятель, креативный директор «Лаборатории Бизнес Решений» поддерживает решение президента России, но сомневается, что вычеты будут использоваться массово.

– Я спортом занимаюсь пунктирно: то занимаюсь, то нет. С тех пор, как переехал за город, с этим стало тяжелее – дорога отнимает время, которое можно было бы потратить на занятия в спортклубе. Но скоро я переезжаю обратно в город и уже даже знаю, куда буду ходить.

В Иркутске 2021 год объявлен Годом массового спорта, поэтому грех не использовать этот повод и не начать заниматься. Приятно, что президент Путин подписал такой законопроект, однако у меня есть большие сомнения, что вычеты будут использовать массово.

По-моему, не больше 10 процентов населения готово заниматься возвратом НДФЛ. Например, в моей среде никто за вычетами не ходит. Из-за 5-10 тысяч рублей в год надо собрать справки, куда-то идти, стоять в очередях.

Во-вторых, я готов руку на отсечение отдать, что за вычетами последует рост цен и все карты в спортклубы подорожают как минимум на 13%. Потому что у нас в стране всегда так, к сожалению.

В-третьих, людей надо мотивировать заниматься спортом не потому, что они сэкономят 3-5 тысяч, а иначе. Государство должно придумывать другие мотивационные программы.

«Чтобы получать вычеты, необходима высокая «белая» зарплата»

Евгений Богатырёв, директор «Инвестиционного Бутика», занимающийся управлением активов состоятельных клиентов, считает, что решение по вычетам хорошее, но массового наплыва в спортивные клубы новых членов вряд ли стоит ждать.

– Я регулярно занимаюсь спортом, хожу в тренажерный зал 4-5 раз в неделю. Расходы на зал по абонементу составляют 1500 рублей в месяц, есть дополнительные расходы на индивидуальные занятия с тренером.

К идее вычетов отношусь положительно, но чтобы получать все виды социальных вычетов, а также иных вычетов, необходима стабильно высокая «белая» зарплата. Иначе просто неоткуда будет возвращать.

Будет ли этот налоговый вычет стимулировать большее количество людей заниматься спортом? Думаю, что нет. На решение человека заниматься спортом больше влияет другая мотивация. Это улучшение физической формы, укрепление иммунитета, борьба с «лишним весом», набор мышечной массы, развитие выносливости организма. Это я считаю приоритетными причинами для регулярных занятий.

И к тому же, по социальным вычетам есть предельный годовой лимит – 120 000 рублей.

Считаю, что массового наплыва в спортивные клубы не произойдёт. Последний опыт пандемии показал, что люди часто стали заниматься спортом на свежем воздухе, либо через интернет и зачастую без больших дополнительных финансовых затрат. Также необходимо посмотреть на сам утвержденный перечень физкультурно-оздоровительных услуг: далеко не все, кто занимаются спортом, заключают и вносят денежные средства по договорам.

«Меня эта мера вряд ли простимулирует на спорт»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер инвестиционной группы «Атон» в Иркутске, уверен, что идея интересная, и для тех, кто сейчас увлекается фитнесом, окажет поддержку.

– Правда, в голове почему-то сразу рождается мысль о появлении "лже компаний" по оказанию услуг фитнеса и "схемотоз" по возврату НДФЛ. Но меня эта мера – будет возврат НДФЛ или нет– вряд ли простимулирует. К сожалению, я мало занимаюсь спортом, слишком сильно увлечен своей работой – инвестициями на фондовом рынке. Думаю, в целом, данная инициатива будет стимулировать людей обратить внимание на спорт.

«Если этот закон приведет в спортзал хотя бы одного сомневающегося человека, то его стоило принять»

Елена Синёва, собственник иркутского спортивного клуба «Инь – Ян», несмотря на беспокойство, что у неё увеличится документооборот и траты на его ведение, уверена, что этот закон стоило принять.

– Считаю это решение, в первую очередь, справедливым. И наш личный опыт, и официальные исследования показывают, что человек, который регулярно занимается любой хорошей физкультурой, меньше времени проводит на больничных. Поэтому, я уверена, государство ничего не потеряет, утвердив этот вычет.

В то же время, не думаю, что это приведет к какому-то существенному росту числа посетителей клубов. На мой взгляд, стоимость абонемента в спортклуб у людей с "белой" зарплатой (а вычет, конечно, пригодится только им) не является препятствием к занятиям. Например, у меня в клубе абонемент на месяц стоит от 2400 до 3600 рублей, а разовое занятие и вовсе 360 рублей – это по силам работающему взрослому человеку. Чаще все же препятствием к занятиям становится банальная лень, либо иные приоритеты в жизни в данный момент. Однако этот закон справедливо облегчит жизнь тем, кто уже занимается и сможет уменьшить свои расходы.

Несколько опасаюсь, что это осложнит жизнь таким небольшим клубам, как у меня – сейчас мы выдаем клиенту бланк строгой отчетности (патент это позволяет), если для вычета понадобятся чеки, то меня ожидают расходы на установку кассового аппарата – это 30-40 тысяч. Ну, в конце концов, если этот закон хотя бы одного сомневающегося приведет в спортзал (любой, хоть где) и человек станет здоровее и веселее – его уже стоило принять. А если больше одного – то тем более.

Справка

Президент Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно закону, гражданам будет предоставляться вычет по НДФЛ в размере расходов на занятия спортом — своих, детей или других подопечных в возрасте до 18 лет. Госдума приняла закон 24 марта. Совет Федерации одобрил изменения в Налоговый кодекс 31 марта.

Вычет может быть предоставлен в пределах 120 тыс. руб. в год с учетом других социальных налоговых вычетов. В документе говорится, что перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за которые можно будет получить налоговый вычет, определит правительство. Проработать налоговый вычет за расходы россиян на спорт Путин поручил летом 2018 года.