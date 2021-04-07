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Проезд ограничат по улице Каландаришвили в Иркутске

Частично ограничат движение в районе дома №3 по улице Каландаришвили с 08:00 10 апреля до 21:00 17 апреля 2021 года по правой полосе проезжей части улицы Каландаришвили – в направлении движения от улицы Желябова до улицы Свердлова, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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