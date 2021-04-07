20 ледовых переправ действуют в Иркутской области

За сутки была прекращена эксплуатация переправ в Тайшетском и Усть-Кутском районах, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Проезд для всех видов транспорта запрещен по ледовой дороге, расположенной на 516 километре нефтепровода «Куюмба – Тайшет» на реке Чуне, и через переправу в урочище «Банное» на реке Лене.

Для информирования водителей здесь выставлены запрещающие знаки, съезды перекрываются, проводится чернение льда для ускорения его разрушения.

В настоящее время в регионе функционируют 20 ледовых переправ в Киренском, Усть-Кутском, Тулунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском, Жигаловском районах.