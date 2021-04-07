В Иркутской области за год в два раза выросло количество вахтовых вакансий

Как выяснили аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, с начала 2021 года в России было открыто более 70 тысяч вахтовых вакансий – это на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Причем сегодня на вахту стали приглашать специалистов, для которых такой тип занятости нехарактерен – например, врачей и системных администраторов.

Работа вахтовым методом остается одной из самых высокооплачиваемых в России и Иркутской области. Так средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов в 2020 году в области составляла 83,2 тысяч (при средней по региону - 40 тысяч рублей), а в первом квартале этого года она выросла еще на 7%, до 89 тысяч рублей.

Каким специалистам предлагают работу вахтовым методом

По данным аналитики hh.ru, доля вахтовых вакансий в Иркутской области в 2020 году была на уровне 22% от всех предложений о работе в регионе (для сравнения, по все России – 9%), при этом их количество за год выросло в области более чем в два раза, и это самый значительный прирост в Сибири. В 2021 году предложения работы для вахтовиков составляют 20% от всех вакансий в регионе.

«Ажиотажный спрос на сотрудников для «вахты» возник после оттока трудовых мигрантов в период пандемии коронавируса, и сохраняется до сих пор. Кроме того, люди боялись ездить на вахту из-за опасений за свое здоровье. Все это привело к тому, что компании из других регионов России стали активно конкурировать с локальными предприятиями за местные кадры, в том числе и по зарплатам. Зарплаты для вахтовиков сейчас, действительно, являются одними из самых высоких по рынку, но, кроме этого, работодатели стали больше вкладывать в безопасность своих сотрудников, об этом говорит появление вакансий для медиков», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Наибольшее количество вакансий с вахтовым методом работы предлагают рабочему персоналу, строителям и квалифицированным кадрам из сферы производства. При этом, самый большой прирост вакансий за год пришелся на специалистов из сферы строительства (+54%).

Чаще всего работодателей интересуют кандидаты с опытом работы от 1 до 6 лет (в 91% вакансий указано такое требование). Всего 6% предложений предназначено для молодых специалистов без опыта работы.

Если оценивать соискательскую активность, то доля резюме, в которых обозначена готовность работать вахтовым методом, составляет в Иркутской области 11% от всех активных резюме. Кандидаты ищут работу в сфере добычи сырья, производства, строительства, а также в информационных технологиях.