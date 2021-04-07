Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета

Граждане смогут ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со взносов на НПО, сообщают Известия.

Центробанк готов концептуально поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость. Конкретные параметры регулятор обещает представить для обсуждения. Это следует из письма зампреда ЦБ Владимира Чистюхина (документ есть у «Известий») в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).

В течение последнего года они неоднократно предлагали ввести отдельный налоговый вычет для тех, кто самостоятельно копит на пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) — наподобие существующего для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В ЦБ считают, что это будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финорганизаций и повысит стимулы для россиян формировать долгосрочные сбережения. Эксперты уверены, что для полноценной мотивации граждан только налоговых преференций недостаточно.

Как уже писало издание, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) неоднократно обращались в ЦБ с инициативой ввести отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с тем, который существует для граждан, вкладывающих деньги в ИИС-1. По мнению авторов инициативы, это могло бы мотивировать граждан самостоятельно копить на будущее в рамках НПО.