С начала года в Иркутской области семь человек осудили за подпольное производство оружия

Они работали в городах Иркутске, Ангарске, Тулуне и Нижнеудинске, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Всего за указанный период в регионе из незаконного оборота изъято 25 единиц огнестрельного оружия (из них 15 пистолетов «ПМ» и «ТТ», 4 автомата Калашникова различных модификаций), около тысячи патронов различного калибра, больше килограмма взрывчатых веществ.

По выявленным фактам дознавателями ОВД проводится расследование уголовных дел. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Между тем, Главное управление МВД России по Иркутской области совместно с управлением Росгвардии и Правительством региона продолжается проведение возмездного изъятия у населения незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.