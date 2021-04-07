На пожаре в Казачинско-Ленском районе погибли два ребенка

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара, сообщают в пресс-службе ведомства.

В переулке Фрунзенском горел деревянный двухквартирный одноэтажный дом. Спустя 20 минут на место прибыл пожарный расчёт пожарной части №124 областной пожарно-спасательной службы.

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение строительных конструкций.

Возле дома находились хозяева одной из квартир, которые рассказали пожарным, что в доме находятся их дети: девочка 3-х лет и мальчик 7-ми лет с ограниченными физическими возможностями. В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены погибшие. В 22:15 открытое горение было потушено. В 03.20 последствия пожара были ликвидированы на площади 112 квадратных метров.

В настоящее время известно, что родителей на момент начала пожара в доме не было: отец уехал на работу, а мать ушла в гости. Электроприборы оставались включенными, при этом о плохом состоянии электропроводки хозяева дома знали. Полыхающую крышу её дома женщина увидела, когда вышла на улицу из дома подруги. Пожар был обнаружен слишком поздно, и из-за сильного задымления никто из взрослых войти в квартиру уже не смог. Причину пожара предстоит установить экспертам Испытательной пожарной лаборатории МЧС России.