Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил процентную ставку по накопительному счету «Супер Копилка» до 6%

С 5 апреля АТБ повысил процентную ставку по продукту «Накопительный счет Супер Копилка» до 6% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и варьируются в зависимости от суммы.

При этом условия ведения счета банк оставил прежними. Главные преимущества: отсутствуют ограничения по минимальной и максимальной сумме, а проценты начисляются в зависимости от остатка денежных средств на счете в соответствующем периоде.

Чем выше остаток, тем больше процентная ставка:

До 500 тыс. рублей – 4,5% годовых;

От 500 тыс. до 1,5 млн рублей – 4, 75% годовых;

От 1,5 до 3 млн рублей – 5% годовых;

От 3 до 5 млн рублей – 5,25% годовых;

Свыше 5 млн рублей – 6 % годовых.

Вы можете самостоятельно рассчитать доходность на сайте банка по ссылке.

Открыть текущий банковский счет «Накопительный счет Супер Копилка» вы можете не только в отделении банка, но и дистанционно через Мобильный и Интернет-банк.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.