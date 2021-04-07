Альфа-Банк и X5 Retail Group запустили «кнопку» для бизнеса. С ее помощью можно получить деньги за один день. Речь идет о факторинговом финансировании.
«Кнопка» появилась на многофункциональной платформе для поставщиков Dialog
Далее вступают в дело цифровые технологии. Поставщик, Х5 и Альфа-Банк подписывают документы в электронном виде. Х5 Retail Group за минимальное время подтверждает данные по принятым поставкам. Финансирование выплачивается в тот же день. Исключение — первая сделка факторинга, её оформление займет до трех дней.
«Факторинг — один из самых нужных финансовых инструментов для компаний из сферы торговли. По сути, это деньги в обмен на будущую выручку. Альфа-Банк и Х5 Retail Group оцифровали весь процесс подтверждения сделки. Итог: получить деньги удобно и быстро, без залога и проблем с документами. Один день — и средства можно снова пускать в дело. Так Альфа-Банк помогает своим клиентам опережать конкурентов», — подчеркнул руководитель дирекции факторинга среднего бизнеса Альфа-Банка Леонид Култыгин.
«Мы рады предложить нашим поставщикам удобный способ начать или расширить взаимодействие с Альфа-Банком по факторингу, используя такой уникальный ресурс как платформа Dialog. В наших планах не только расширять на взаимовыгодной основе спектр финансовых услуг доступных нашим контрагентам, но и предлагать их инновационные формы и решения», — прокомментировала главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 486 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль — $1347 млн.
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X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA+) — ведущая продуктовая розничная компания России. Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы «Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около».
На 31 декабря 2020 г. под управлением Компании находились 17 707 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933 супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 45 распределительных центров и 4 055 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.