Новости

Банк «Приморье» запустил акцию с «Лабораторией Касперского» для карт «Мир» и «Мир Maestro»

Банк «Приморье» и НСПК «Мир» представляют очередную акцию для держателей карт «Мир» и «Мир Maestro»- cash-back 10% за покупку на сайте антивирусных программ «Лаборатории Касперского» стоимостью от 1500 рублей.

«Лаборатория Касперского» является одним из российских лидеров в сфере кибербезопасности. Защиту можно установить не только на компьютер, но и на смартфон или планшет.

Чтобы принять участие в акции, пользователю необходимо зарегистрировать карту «Мир» или «Мир Maestro» Банк «Приморье» на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк»:

  • оплачивать антивирусные программы картой «Мир» на сайте www.kaspersky.ru;
  • по факту оплаты получить cash-back 10% за покупку от 1500 рублей;
  • cash-back будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Подробнее о сроках начисления cash-back — на сайте. Акция действует до 30 июня 2021.

Заказать карту Мир Maestro можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#рсхб
«Господдержка вывела АПК на мировой уровень»
Сельское хозяйство показало в 2020 рост, несмотря на пандемию
«Сельское хозяйство – это бизнес»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании