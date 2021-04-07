Банк «Приморье» запустил акцию с «Лабораторией Касперского» для карт «Мир» и «Мир Maestro»

Банк «Приморье» и НСПК «Мир» представляют очередную акцию для держателей карт «Мир» и «Мир Maestro»- cash-back 10% за покупку на сайте антивирусных программ «Лаборатории Касперского» стоимостью от 1500 рублей.

«Лаборатория Касперского» является одним из российских лидеров в сфере кибербезопасности. Защиту можно установить не только на компьютер, но и на смартфон или планшет.

Чтобы принять участие в акции, пользователю необходимо зарегистрировать карту «Мир» или «Мир Maestro» Банк «Приморье» на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк»:

оплачивать антивирусные программы картой «Мир» на сайте www.kaspersky.ru;

по факту оплаты получить cash-back 10% за покупку от 1500 рублей;

10% за покупку от 1500 рублей; cash-back будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Подробнее о сроках начисления cash-back — на сайте. Акция действует до 30 июня 2021.