ВТБ: в Москве открыли сезон велопроката

С 6 апреля в столице открывается очередной сезон городского велопроката. В этом году в разных районах будет установлено 67 новых станций, появится на 1000 больше новых велосипедов, в том числе 500 электрических, а количество прокатов впервые должно превысить 6 миллионов.

Сегодня московский велопрокат «Велобайк» организован в 89 районах, постепенно количество станций за пределами Третьего транспортного кольца увеличивается и выходят за пределы МКАД, появляясь в спальных районах, около станций МЦД, метро и транспортно-пересадочных узлах. Новые станции установят в 4 новых районах — Измайлово, Перово, Кузьминки, Текстильщики. В текущем сезоне значительно увеличится электропарк — до 93 электростанций и 1229 электровелосипедов. Таким образом, горожане смогут взять в аренду 7511 велосипедов на 729 станциях.Полностью все станции и велопарк «Велобайка» заработают к 12 апреля.

«Группа ВТБ поддерживает развитие городского велопроката в Москве уже девятый год. С каждым годом интерес горожан к нему интенсивно растет, большинство из них используют велопрокат ежедневно в транспортных целях. По итогам нового сезона мы ожидаем, что количество поездок „Велобайка“ превысит 6 миллионов. Ежегодно мы увеличиваем парк велосипедов и расширяем границы проката и за пределами столицы. В прошлом году запустили проект в Мурманске и Нижним Новгороде и готовы расширять географию „Велобайка“ в других регионах страны», — заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«В связи с высокой востребованностью и ранней весной, мы рады открыть новый сезон за три недели до обычного срока. Горожан и гостей столицы ждет много нового: существенно увеличили велопарк, около парков организовали ремонтный сервис для велосипедов, на 50 станциях оборудовали зоны для самостоятельного устранения мелких поломок, будем принимать участие в городских велофестивалях и предоставлять желающим велосипеды „Велобайка“», — отметил президент компании «Ситибайк» Максим Акимов.

Пользователи по-прежнему смогут ознакомиться с тарифами на абонементы и взять велосипед в аренду с помощью личного кабинета в мобильном приложении или на сайте velobike.ru, необходимо только выбрать один из тарифных планов. Все поездки длительностью до 30 минут, для тарифа «Сезон.45» — до 45 минут остаются бесплатными. Возможно привязать к своему аккаунту карту «Тройка» и использовать ее для получения доступа к велосипеду.

В связи с успешным проведением пилотного проекта «Мобильные сотрудники» прошлой осенью, «Велобайк» организовал работу мобильной бригады. Ежедневно ее сотрудники будут осматривать станции и велосипеды для оперативного устранения поломок. Кроме того, каждый выходной в течение всего велосезона профессиональные веломеханики будут выполнять осмотр и мелкий ремонт любых велосипедов на крупных станциях рядом с основными парками в столице. Самостоятельно устранить мелкую поломку или подкачать колеса на своем личном велотранспорте горожане смогут на ремонтной базе, этот новый сервис появится на 50 станциях «Велобайка». Адреса мобильной бригады и ремонтные зоны необходимо уточнять на сайте «Велобайка».

Система общественного городского велопроката «Велобайк» будет работать до 31 октября 2021 г. Проект реализуется банком ВТБ в рамках программы «Спортивная страна» совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с 2013 г