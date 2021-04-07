Примсоцбанк снизил ставки по автокредитам

С 1 апреля в Примсоцбанке снизились ставки на автокредитование. Изменения коснулись программы на приобретение новых авто.



Теперь оформить кредит можно по ставке от 8,9% до 11%. Первоначальный взнос при этом составит от 15% стоимости покупки. Срок кредитования от 24 до 84 месяцев, а сумма от 100 000 до 10 000 000 рублей (возможно индивидуальное согласование суммы).



- Мы постарались максимально учесть интересы заёмщиков - и не только снизили ставки, но и в принципе сделали условия кредитования более удобными. Так, например, взять автокредит можно без подтверждения доходов и копии трудовой книжки, - поделился Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Отметим, условия действительны при заключении договора страхования Мини КаСКО (Каско-Профи+) и страховании жизни здоровья заемщика. При отказе от данных услуг ставка вырастет на 6%.



Узнать подробнее об условиях автокредитования в Примсоцбанке можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

