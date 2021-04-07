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Реалист Банк предлагает кэшбэк на лизинговые платежи

Реалист Банк объявляет о новой услуге - кэшбэк на лизинговые платежи.

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо:

  • заключить договор лизинга в Реалист Банке либо его дочерней компании Реалист Лизинг;
  • открыть расчетный счет в Реалист Банке по любому из действующих тарифных пакетов.

Если оборот по счету превысит 20% от стоимости предмета лизинга за вычетом аванса, то кэшбэк составит 1% ежемесячного платежа по действующему договору лизинга.

При этом каждое превышение на 20% будет добавлять 1% к сумме кэшбэка.

Выплата кэшбэка осуществляется на основании показателей только по чистому обороту, под которым понимаются платежи от сторонних/к сторонним контрагентам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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