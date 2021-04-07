СберИнвест предоставил финансирование девелоперу COLDY «Проектный бридж» на строительство офисного кластера

СберИнвест и столичный девелопер COLDY заключили сделку по предпроектному финансированию строительства офисного кластера TALLER в Павелецком деловом районе Москвы.

TALLER представляет собой современный деловой комплекс класса «А», состоящий из двух корпусов по 12 этажей, на стилобате между которыми расположится комфортабельная городская площадь. Его проектируемая площадь составит 48 250 м2, 4000 м2 из которых будут отведены под благоустройство, включая 700 м2 парковой зоны.

Концепция проекта TALLER будет основана на таких высокотехнологичных элементах, как интерактивное пространство, бесконтактное взаимодействие, интеллектуальная логистика и персонализированный подход. Интерактивное пространство — это система экранов и панелей, обеспечивающая персональную навигацию в зависимости от запроса или статуса резидента (например, система всегда укажет гостям комплекса дорогу к конкретному офису). Бесконтактная среда подразумевает систему датчиков и параметрических камер, которая позволяет идентифицировать каждого резидента, предоставляя ему доступный перечень услуг. А система интеллектуальной логистики включает программно-аппаратный модуль по управлению пассажиропотоком лифтов и входных групп и машинопотоком гостевого паркинга.

В соответствии с принципами ESG (Ecological, social and corporate governance — «факторы окружающей среды, социальные и управленческие») офисные помещения могут быть оборудованы системой «Умный офис» с биодинамическим освещением по индивидуальному запросу покупателя.

Джеймс Корриган, управляющий директор Департамента инвестиционной деятельности Сбербанка:

– Это первый проектный бридж, который СберИнвест реализовал в сфере коммерческой недвижимости — мы уже давно успешно реализуем этот продукт в жилой недвижимости, — а в ходе этой сделки мы успешно адаптировали его и для офисного сектора. Стратегия нашего клиента предполагает реализацию строительных объектов с использованием технологии эскроу, что является новым и интересным решением для сегмента офисной недвижимости. Необходимо отметить, что технологии, которые используются при строительстве офисного кластера TALLER, также представлены в экосистеме Сбера — например, компания VisionLabs предлагает систему управления биометрическими данными для верификации и идентификации лиц, а компания "Современные технологии" является экспертом в области эксплуатации объектов недвижимости и создания автоматизированных систем управления зданиями

COLDY всегда работает на опережение ожиданий клиентов по комфорту, новшествам и безопасности создаваемых продуктов. И получение предпроектного финансирования для строительства TALLER является высокой оценкой не только ликвидности и значимости проекта, но и уникальной экономической модели, основанной на удержании высокой планки качества и применении строительных технологий. Елена Далингер, директор по маркетингу COLDY: – Значимые отраслевые премии, которыми по праву удостоены объекты COLDY, — подтверждение того, что компания неуклонно следует своей миссии, — создавать проекты, которые меняют жизнь и привычное вокруг. TALLER — один из таких продуктов девелопера, предопределяющий ещё только формирующиеся потребительские запросы и тенденции на новый уровень индивидуального комфорта. Помимо инновационных и сервисных решений, проект будут отличать его локационные преимущества. TALLER расположится по адресу: Жуков проезд, д. 8, стр. 1, — что сделает его доминантой одного из самых динамично развивающихся деловых кварталов столицы — Павелецкого района. Здесь базируются офисы крупных нефтяных, сервисных, аудиторских и IT-компаний. Перспективы и реализуемые планы развития жилого сектора позволят создать на месте бывшей промышленной территории мультифункциональную среду Сергей Чобан, руководящий партнёр архитектурного бюро СПИЧ: