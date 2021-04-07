Полиция сообщает о новом способе мошенничества

Используя технологию подмены номера, аферисты звонят якобы из дежурных частей отделов полиции, телефонов доверия или номеров должностных лиц, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Так, злоумышленники представлялись сотрудниками различных правоохранительных органов, в том числе полицейскими, следователями, прокурорами и сотрудниками силовых ведомств.

С начала года полицией в регионе зарегистрировано свыше 20 таких случаев. Общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей.

Как правило, такой звонок поступает после разговора с «работником банка». Введя в заблуждение, на конфиденциальной основе лжеправоохранители просят потенциальную жертву обмана принять участие в изобличении недобросовестного сотрудника банка, якобы допустившего утечку информации.

Для этого мошенники убеждают гражданина использовать свои сбережения для перевода денег на счета, фактически принадлежащие преступникам, обещая, что в последующем деньги будут возвращены.

Так, на прошлой неделе инженер из Иркутска при похожих обстоятельствах лишился свыше 3 миллионов рублей, рабочий из Усолья-Сибирского – 2 миллионов, а иркутская пенсионерка перевела 1,3 миллиона рублей.

В большинстве случаев аферисты звонили гражданам с номера дежурной части ГУ МВД России по Иркутской области (21-65-11), дежурной части отдела полиции №8, расположенного в Ленинском районе Иркутска (25-70-02), подразделений Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, различные телефоны доверия.

Сотрудники ОВД настоятельно рекомендуют жителям региона, желающим оказывать помощь настоящим полицейским, обязательно убеждаться в подлинности личности звонящего. Рекомендуется перезванивать в организации, откуда якобы поступил звонок, набрав указанный номер телефона вручную.