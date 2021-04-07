Стелу «Иркутск – город трудовой доблести» разместят у плотины ГЭС

В ходе голосования по выбору места установки стелы «Иркутск – город трудовой доблести», которое проводилось с 22 марта на сайте администрации города, максимальное количество голосов получила транспортная развязка плотины – «Кольцо ГЭС».

Для размещения стелы было предложено пять площадок: территория в районе реки Ушаковки (ИЗТМ); Нижняя Набережная в районе мемориального комплекса «Вечный Огонь»; транспортная развязка улиц Советской и Декабрьских Событий напротив танка «Иркутский комсомолец»; Маратовская транспортная развязка, а также транспортная развязка у плотины ГЭС – «Кольцо ГЭС».

– Было обнаружено, что неизвестными лицами осуществлялась «накрутка» голосов за два места. После выявления данного факта, уязвимость, при помощи которой осуществлялась накрутка, была устранена. По «Кольцу ГЭС» было добавлено примерно 7800 голосов, за Маратовскую развязку около шести с половиной тысяч. Однако несмотря на это, вариант размещения стелы в районе кольца ГЭС лидирует с приличным опережением, – отметили в администрации города.

Всего в голосовании зарегистрировано 17717 голосов. По итогам проверки специалистами управления информатизации администрации города не засчитано 14300 голосов.

Итоги голосования обсудили на заседании Общественной палаты города Иркутска. Представители общественности поддержали выбор горожан.

Для справки: Город трудовой доблести – почётное звание Российской Федерации, установленное Федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятий, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны звания «Город трудовой доблести». Согласно указу, звание присвоено Иркутску. К началу Великой Отечественной войны в областном центре работало более 20 крупных промышленных предприятий, 10 трестов и баз. В первые месяцы войны Иркутск принял более 20 различных эвакуированных производств, развернул 28 эвакогоспиталей, в которых прошли излечение около 103 тысяч раненых бойцов Красной армии.​