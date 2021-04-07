Стелу «Иркутск – город трудовой доблести» разместят у плотины ГЭС

В ходе голосования по выбору места установки стелы «Иркутск – город трудовой доблести», которое проводилось с 22 марта на сайте администрации города, максимальное количество голосов получила транспортная развязка плотины – «Кольцо ГЭС».
Для размещения стелы было предложено пять площадок: территория в районе реки Ушаковки (ИЗТМ); Нижняя Набережная в районе мемориального комплекса «Вечный Огонь»; транспортная развязка улиц Советской и Декабрьских Событий напротив танка «Иркутский комсомолец»; Маратовская транспортная развязка, а также транспортная развязка у плотины ГЭС – «Кольцо ГЭС».
– Было обнаружено, что неизвестными лицами осуществлялась «накрутка» голосов за два места. После выявления данного факта, уязвимость, при помощи которой осуществлялась накрутка, была устранена. По «Кольцу ГЭС» было добавлено примерно 7800 голосов, за Маратовскую развязку около шести с половиной тысяч. Однако несмотря на это, вариант размещения стелы в районе кольца ГЭС лидирует с приличным опережением, – отметили в администрации города.
Всего в голосовании зарегистрировано 17717 голосов. По итогам проверки специалистами управления информатизации администрации города не засчитано 14300 голосов.
Итоги голосования обсудили на заседании Общественной палаты города Иркутска. Представители общественности поддержали выбор горожан.