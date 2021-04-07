Какие книги в детстве читали директоры и айтишники

Топ-3 любимых детских книг руководителей компаний и департаментов — «Приключения Незнайки и его друзей», русские народные сказки и «Волшебник Изумрудного города». В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В рейтинге любимых книг детства лидируют русские народные сказки (6%). На втором месте — «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова, на третьем — «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. По 3% голосов россиян набрали «Маленький принц», «Золотой ключик» и «Колобок». По 2% — сказки братьев Гримм, «Алиса в стране чудес», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Маугли», «Приключения Тома Сойера», «Робинзон Крузо» и «Гарри Поттер».

Мужчины чаще называли любимыми детскими книгами «Приключения Незнайки и его друзей», «Маугли» и «Приключения Тома Сойера». Женщины — сказки, русские народные и братьев Гримм, «Волшебника Изумрудного города» и «Маленького принца».

«Приключения Незнайки и его друзей» — любимая детская книга тех, кто сегодня руководит компаниями и департаментами, а также менеджеров по продажам, водителей и учителей. Русские народные сказки в детстве больше всего любили те, кто сейчас трудится на рабочих и инженерных специальностях, а также кадровики, медсестры, менеджеры по работе с клиентами и операторы call-центров. «Волшебник изумрудного города» — любимая книга детства у кладовщиков, юристов и экономистов. «Приключения Тома Сойера» — у программистов, системных администраторов и продавцов. «Приключения Буратино» больше всего любили читать в детстве бухгалтеры и охранники. «Маленького принца» — секретари и менеджеры по закупкам. «Алиса в стране чудес» — любимое произведение дизайнеров и врачей.