В Иркутской области создадут три креативных кластера на месте промзон и заброшенных зданий

В список вошли также и сельские территории, их назовут до конца апреля, сообщают в пресс-службе проекта Rurban Creative Lab.

Программа реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с ДОМ.РФ. Задача по созданию в регионах креативных кластеров на территориях бывших промышленных предприятий и заброшенных объектах недвижимости была поставлена президентом Владимиром Путиным в конце прошлого года.

На сегодняшний день крупные креативные кластеры работают в 28 городах России. Общая площадь занимаемой ими недвижимости составляет 1,65 млн кв. метров.

Свыше половины (59%) таких пространств сосредоточено в Москве, они занимают 5,2% рынка офисной недвижимости столицы. В Санкт-Петербурге расположено 17% от всех креативных кластеров страны общей площадью 273 тыс. кв. метров.

К программе по развитию креативных пространств на месте промзон и заброшенных зданий Rurban Creative Lab уже присоединились Союз креативных кластеров, ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК), ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ), союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР), ассоциация музыкальных коллективов (АМК) и Российский институт театрального искусства – ГИТИС, который будет способствовать формированию культурной и театральной составляющих на территориях создаваемых кластеров.