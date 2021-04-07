Подработка есть у 89% россиян

79% опрошенных жителей России отметили, что хотели бы подрабатывать помимо основной деятельности. Каждый десятый респондент указал, что уже занят на подработках. Только 11% участников исследования не хотели бы подрабатывать совсем.

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, хотели бы жители России найти новую подработку, и насколько они хотели бы увеличить свой доход. В исследовании приняли участие более 4000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Самой подходящей для подработки жители России считают профессию администратора – ее отметили 29% опрошенных, которые подрабатывают или хотят подрабатывать (множественный выбор). Четверть респондентов (24%) считают, что для подработки подходит профессия водителя, 22% указали профессию курьера, а 21% – сборщика заказов в магазинах.

15% опрошенных считают, что подрабатывать можно строителем или разнорабочим, по 14% отметили профессии преподавателей или редакторов. 13% жителей России указали специальность smm-менеджера подходящей для дополнительной занятости, 12% выделили профессию менеджера по продажам, по 11% – IT-специалиста или фотографа.

Еще 10% опрошенных готовы подрабатывать дизайнерами, 9% – компьютерными мастерами, по 5% – маркетологами или официантами.

39% опрошенных указали, что хотели бы зарабатывать от подработки до 30 тыс. рублей в месяц. Четверть респондентов (26%) желают получать больше 50 тыс. рублей в месяц от дополнительной занятости. Еще 23% жителей России указали, что им будет достаточно от 30 до 50 тыс. рублей дополнительного заработка. Только 12% готовы получать от подработки до 15 тыс. рублей.

31% жителей России с помощью подработки смогут увеличить свой месячный доход на 30-50%. 23% опрошенных указали, что их доходы увеличатся более, чем на 50%, а 22% смогут увеличить заработки более, чем в 2 раза. 18% респондентов указали, что подработка увеличит их бюджет на 10-30%, до 10% дополнительного заработка отметили 6% опрошенных.