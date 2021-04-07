В конкурсе инновационных проектов En+ Group примут участие учёные и студенты со всей России

Ежегодный студенческий акселератор инновационных проектов «Лаборатория энергетики» запускает компания En+ Group на базе Технопарка Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), в том числе в дистанционном формате.

В течение трёх месяцев студенты будут решать реальные производственные задачи.

Главная цель конкурса – вовлечение студентов в поиск инновационных идей и технологий для внедрения на энергетических предприятиях En+ Group. В 2021 году специалисты En+ Group подготовили для участников акселератора 30 кейсов. Среди них: внедрение экзоскелетов для снижения трудоёмкости работ, альтернативные методы теплоизоляции трубопроводов, акустический мониторинг электродвигателей, инновационные методы диагностики шагающих экскаваторов, диагностики тепловых сетей, разработка защитного покрытия стен железобетонных сооружений, разработка 3D-модели котлоагрегата с возможностью своевременного мониторинга его технического состояния и другие.

Команды с наиболее интересными проектами получат от компании гранты на их внедрение. Размеры грантов для победителей составят: 200 тысяч рублей за 1 место, 150 тысяч рублей - за 2 место и 100 тысяч рублей - за 3 место. Для финалистов, не попавших в тройку лучших, предусмотрено пять поощрительных сертификатов по 10 тысяч рублей каждый. Кроме того, лучшим участникам будут предложены стажировки с последующим трудоустройством на предприятиях En+ Group. В 2020 году двое студентов ИРНИТУ получили работу в En+ Digital. Султан Ашимов и Алексей Лесков разработали проект чат-ботов, который поможет разгрузить персонал любой компании

- Большим преимуществом проекта является возможность трудоустройства, потому что в Иркутске с этим тяжело. Такие программы для студентов очень нужные, и особенно важно, что внимание таким проектам уделяют такие выдающиеся люди как Олег Дерипаска, что дает возможность нам получать практический опыт на действующих предприятиях, – говорит студент ИРНИТУ Алексей Лесков

В апреле в рамках «Лаборатории энергетики» пройдет отбор экспертов, которые станут научными руководителями участников проекта. С сентября по ноябрь им предстоит работать над решением актуальных производственных задач, а также взаимодействовать cо специалистами En+ Group. Участников ждет обучение по специальной программе, включающей развитие soft-skills, ТРИЗ-мышления и презентационных навыков. Предусмотрен также удалённый формат, включая обучающие видео-интенсивы и видеоконференции.

Подать заявку на участие на сайте http://лабораторияэнергетики.рф научные руководители могут до 30 апреля, а студенты – до 17 сентября 2021 года.