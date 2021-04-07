В садоводствах Иркутска выявят самовольный захват земель

Провести обход и кадастровую сверку всех садоводческих товариществ, расположенных в черте Иркутска. Такое поручение руководителям комитетов по управлению административными округами дал мэр Иркутска Руслан Болотов. В течение месяца специалисты должны выявить места самовольного захвата земель, захламления русел рек, ручьев и перекрытия проездов заборами либо иными препятствиями.

– Ситуация, которая сложилась в ряде СНТ по Плишкинскому тракту в конце марта, показала, что собственники дач и участков не заботятся об очистке русел прилегающих рек и ручьев, кроме того дорожные службы и спасатели столкнулись с тем, что к некоторым подтопленным местам было невозможно подъехать. Поэтому сегодня необходимо выявить все эти болевые точки и начать комплексно решать эти вопросы, – отметил Руслан Болотов.

Напомним, что, начиная с 30 марта частичные подтопления произошли в 9 СНТ, расположенных по Плишкинскому тракту и в Пади Грязнуха. На месте в круглосуточном режиме работала техника МУП «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал», постоянный мониторинг ситуации вели представители МКУ города Иркутска «Безопасный город» и специалисты администрации Правобережного округа. В результате было очищено более 300 метров русла реки и возведена земляная дамба длиной в 70 метров.