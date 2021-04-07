В Иркутской области планируют посеять почти 720 тысяч гектаров посевных площадей

В этом году в Приангарье будет использовано 718,8 тыс. гектаров посевных площадей. Это на 1,8% выше, чем в прошлом году. Этот вопрос обсудили сегодня на расширенном заседании Коллегии министерства сельского хозяйства Иркутской области.

В структуре посевных площадей первое место занимают зерновые и зернобобовые культуры – 59%, кормовые культуры – 30%, технические культуры – 8%, а картофель и овощи 3% и 2% соответственно. Овощеводство в основном сконцентрировано вокруг крупных городов области: Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирское, Братска, Усть-Илимска.

В 2021 год перед аграриями области стоит задача произвести 900 тыс. тонн зерна, планируемая урожайность составит 21,3 ц/га.



Как отметил глава региона Игорь Кобзев, аграрии Иркутской области по итогам 2020 года произвели продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на сумму 66,1 млрд рублей, что на 6,3% больше чем в 2019 году.

– Агрокомплекс Иркутской области на протяжении последних лет демонстрирует устойчивое развитие. И в прошлом году наперекор непростым условиям отрасль не сдала своих позиций. В 2020 году сельхозтоваропроизводители региона нарастили объем валовой продукции. В действующих ценах во всех категориях хозяйств по итогам года он составил более 66 млрд рублей. Но есть в агропромышленном комплексе и проблемы. Надо их решать. Наша общая задача – сделать развитие отрасли непрерывным, – сказал Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что необходимо развивать сферу переработки, выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, наращивать внутреннюю обеспеченность продуктами питания и объёмы экспорта. Кроме того, важно уделять внимание и оказывать поддержку субъектам малого бизнеса, крестьянским (фермерским) хозяйствам.