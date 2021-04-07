В Тулуне открылось новое производство по обработке древесины

В Тулуне Иркутской области открылось производство строганой погонажной продукции из термически модифицированной древесины. Инвестиционный проект поддержал Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ), выдав индивидуальному предпринимателю беспроцентный займ в размере более 10 млн рублей.

На средства МОНОГОРОДА.РФ приобретено столярное оборудование, спецтехника для погрузочно-разгрузочных работ и вентиляционное оборудование. Новая техника позволит предприятию использовать передовые технологии по глубокой переработке древесины.

Продукция компании может быть применена как для внутренней отделки помещений, включая отделку помещений с повышенной влажностью, так и для наружной отделки фасадов и террас.

- В связи с ликвидацией последствий наводнения и строительством жилых домов продукция данного производства будет востребованной как в городе, так и за его пределами, - отметила министр экономического развития Иркутской области Яна Соболь.

Общая стоимость проекта составляет около 14 млн рублей.

- С новым оборудованием мы можем применять технологию, которая сделает нашу продукцию более долговечной при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, так как изделия получатся влагостойкими. При поддержке Фонда у нас появились новые возможности для развития в сфере глубокой переработки древесины, а это дает импульс к реализации других инвестпроектов, - рассказал Владимир Романкевич - индивидуальный предприниматель, получивший займ от Фонда.

Всего Фонд развития моногородов выдал 7 займов на развитие МСП Тулуна на общую сумму порядка 80 млн рублей. Среди поддержанных проектов – коворкинг центр, пункт шиномонтажа, комплекс по производству и переработке рыбы, предприятие по переработке дикорастущего сырья, а также компания по предоставлению буровых услуг.