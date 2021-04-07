Средняя российская семья тратит на лекарства 19,5 тыс. рублей в год

Средняя российская семья тратит на покупку лекарств 19,5 тыс. рублей в год, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». При этом более половины респондентов (51%) покупает фармпрепараты несколько раз в месяц, а женщины ходят в аптеку в полтора раза чаще мужчин.

Похвастаться тем, что покупают лекарства реже, чем один раз в год, могут только 7% россиян, выяснила «Сбербанк страхование» в ходе опроса жителей 75 городов с населением более 250 тыс. человек. 51% респондентов приобретает фармпрепараты несколько раз в месяц, причём 65% из них женщины. Четверть опрошенных (24%) ходят в аптеку один раз в несколько месяцев, ещё 18% — несколько раз в год.

Больше всего россиян, которые покупают лекарства несколько раз в месяц, — по 55% — проживает в Барнауле, Волгограде, Вологде, Кирове, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Севастополе и Симферополе. А реже всех покупают лекарства жители Владикавказа и Махачкалы — в этих городах по 9% людей, ходят в аптеку реже одного раза в год.

С возрастом потребность в лекарствах ожидаемо возрастает. Среди людей старше 60 лет тех, кто покупает лекарства несколько раз в месяц, 78%, тогда как в возрастной группе 18-30 лет их только 33%. Частота приобретения фармпрепаратов ощутимо растёт после 50 лет: если в группе 30-40-летних таблетки несколько раз в месяц требуются 43% респондентов, то в группе 50-60-летних — уже 59%.

В среднем по стране ежегодные расходы российской семьи на лекарства составляют 19,5 тыс. рублей в год — это около 1,8% дохода домохозяйства. По оценкам респондентов, их расходы на лекарства по сравнению с началом прошлого года увеличились на 36%. Рост обусловлен в первую очередь тем, что из-за пандемии и связанного с ней повышенного внимания к здоровью препаратов в последнее время стали покупать больше.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

– Подавляющему большинству россиян (более 95% по данным нашего исследования) хватает средств на покупку жизненно важных лекарств. Однако при заболевании для эффективного лечения врач обычно прописывает не один препарат, а целый комплекс, и это увеличивает расходы. Ситуации, когда какое-либо лекарство оказывается слишком дорогим, могут случиться у людей с любым доходом. Существенно сократить расходы поможет новый продукт “Сбербанк страхования” — “Фарм страхование”, который позволяет компенсировать часть затрат и получить до 50 тыс. рублей возмещения на покупку назначенных врачом препаратов. С момента запуска продукта половина выплат пришлась на компенсацию затрат на лекарства для лечения болезней органов дыхания.

Программа «Фарм страхование» позволяет компенсировать от 15% до 90% стоимости лекарства (но не более 50 тыс. рублей). Получив медицинский документ, подтверждающий факт назначения лекарственного средства врачом, клиент «Сбербанк страхования» может приобрести препараты в любой удобной для него аптеке, отправить через приложение СберОсмотр фотографии документов и чеков и получить компенсацию от страховщика. Оформить полис можно в СберБанк Онлайн или на сайте страховой компании.

Опрос был проведен в феврале-марте 2021 года в 75 российских городах с населением более 250 тыс. человек. В каждом городе опрошено не менее 200 человек по репрезентативной выборке.