Сбер и «Ростелеком» будут совместно развивать цифровые технологии идентификации

Сбер и «Ростелеком» договорились о совместном развитии цифровых технологий идентификации, включая биометрию. В соответствии с договоренностями Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского стороны подписали предварительное соглашение о намерениях, согласно которому на паритетных началах будет создано совместное предприятие — ООО «Цифровые технологии идентификации».

Новое предприятие будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. Стороны объединят усилия и экспертизу в этом направлении для ускорения перевода различных услуг в электронный вид.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

– Мы высоко ценим экспертизу и разработки нашего партнёра, компании «Ростелеком», в области работы с данными и цифровой идентификацией. Сбер также обладает широким накопленным опытом и экспертизой в области защиты данных, компьютерного зрения и работы с биометрической информацией. Я уверен, что, объединив усилия и экспертизу, мы с «Ростелекомом» способны ускорить развитие сервисов для цифрового общества. Созданное нами совместное предприятие будет развивать системы идентификации, электронного взаимодействия и защиты от любого вида мошенничества. Это повысит уровень доверия граждан к цифровым сервисам и будет иметь важное значение для развития экономики в целом. Благодаря моментальной и надёжной идентификации мы сможем выстроить защищённую и комфортную среду для населения и бизнеса.

Михаил Осеевский, президент «Ростелеком»:

– Технологии цифровой идентификации находятся в основе электронного, в том числе удалённого, взаимодействия человека, бизнеса и государства. Они позволяют быстро, удобно и безопасно получать услуги и сервисы через интернет без документов, не выходя из дома и из любой точки страны или мира. Компания «Ростелеком» более десяти лет занимается развитием и практическим применением технологий цифровой идентификации пользователей, включая использование биометрических данных. Сегодня такие технологии становятся всё более и более востребованными благодаря цифровой трансформации многих отраслей экономики и государственного управления. Я уверен, что совместное предприятие «Ростелекома» и Сбера станет фундаментом для построения эффективного и безопасного цифрового общества, обеспечит равные цифровые возможности для граждан, поможет бизнесу и государству успешно пройти цифровую трансформацию. Основным акционером «Ростелекома» и Сбербанка выступает Правительство РФ, и оно ставит перед нами задачу развивать технологии цифровой идентификации в интересах всех участников рынка. У нашей компании с крупнейшей в стране цифровой инфраструктурой и у крупнейшего банка России, Сбербанка, есть все необходимые компетенции и большой опыт для решения этой задачи.