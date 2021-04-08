В Бурятии презентовали туристский потенциал региона

Предприниматели туристской отрасли Бурятии Булат Гармаев и Сергей Суханов представили в рамках роад шоу инвестиционного потенциала свои проекты по развитию туристической отрасли в регионе. В мероприятии, состоявшемся 6 апреля, также приняли участие руководители ПАО «Сбербанк России», представители бизнес-сообщества, Правительства Бурятии, Министерства туризма, Фонда регионального развития республики.

Напомним, в 2020 году в рамках соглашения между Сбербанком и Правительством республики эксперты аналитической компании «Strategy Partners» подготовили Дорожную карту развития туризма в Бурятии. На данном этапе реализации Дорожной карты, Байкальский банк «Сбербанк России» представил на прошедшем в Улан-Удэ роад шоу региональным предпринимателям продукты туристского потенциала, разработанные для бизнес-сообщества, работающего в туристической отрасли Бурятии. Следующим этапом Дорожной карты станет проведение роад шоу в мае в центральном офисе Сбербанка в Москве.

Как рассказал в ходе презентации своего проекта по строительству эко-отелей в селе Максимиха предприниматель Сергей Суханов, гостей из других регионов и иностранных путешественников привлекают места размещения, скрытые от цивилизации и тенденция к уединенному туризму с каждым годом растет. «Но перед нами встает вопрос как создать инфраструктуру к таким местам размещения, нужна хорошая дорога и другие блага цивилизации», - добавил Сергей Суханов.

Глава Бурятии подчеркнул, что власти регионов готовы работать с инвесторами в этом направлении, помогать развивать бизнес, обеспечивать инфраструктурными объектами.

- Мы по всем государственным программам поддерживаем развитие туризма. Мы получили гранты по линии Ростуризма на поддержку наших предприятий. Мы понимаем, что наши инвесторы будут получать льготное кредитование по линии Ростуризма на строительство гостиниц, отелей. А мы, в свою очередь готовы создавать для этого инфраструктуру, очистные сооружения. Мы готовы к любым вариантам взаимодействия. Понимаем, что туризм для нас – стратегическое направление, - заявил Алексей Цыденов.

Еще один вопрос, обсуждаемый на роад шоу – это сезонность туристического бизнеса. По мнению инвесторов, необходимо проработать вопрос о том, как сделать его круглогодичным. По словам владельца мараловодческой фермы в Тункинском районе Булата Гармаева, этот вопрос решаемый – главное продумать стратегию на начальном этапе запуска своего проекта. Так, для развития своего бизнеса круглогодично он наметил несколько точек роста: в зимний период ферма производит лекарственные средства, а летом проводит оздоровительные туры для туристов.

Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова рассказала, что помочь инвесторам в развитии своего туристического бизнеса готовы такие партнеры как Фонд регионального развития и Байкальский банк ПАО «Сбербанк России».

- Туризм в Бурятии – это в первую очередь, малый и средний бизнес. И мы видим главной нашей целью - создание новых рабочих мест, и вовлечение местных инвесторов, предпринимателей, в создание и реализацию проектов в сфере туризма. Мы заручились поддержкой Сбербанка и совместно с компанией «Стрэтеджи Партнерс» занимаемся работой по выявлению новых точек роста и проектов, интересных для инвестирования в сфере туризма. Нам важно, чтобы предприниматели Бурятии узнали о новых перспективных инвестпроектах в туристской отрасли и о том, что они могут и рассчитывать на поддержку, - сказала министр туризма.