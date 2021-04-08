Сертификат о вакцинации от COVID-19 стал доступен на портале Госуслуг

На портале Госуслуг запущено автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ, сообщает Олег Качанов, замглавы Минцифры России.

– Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг. Также нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала Госуслуг для поездок за границу, – подчеркнул Олег Качанов.

В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Матвиенко заявляла, что в России не будет ковид-паспортов. Она отметила, что в России будет составлен электронный реестр тех, кто прошел вакцинацию, но это не будет являться «паспортом», поскольку прививки от коронавируса делаются на добровольной основе.

Всемирная организация здравоохранения также выступала против введения иммунных паспортов. Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции «пока неизвестно», а доступ к вакцинам «слишком ограничен», комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендовал руководителям стран не требовать доказательств о прохождении вакцинации от туристов.