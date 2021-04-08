Заметный скачок расходов на платные медицинские услуги зафиксрован в марте 2021 года

По данным аналитиков СберИндекса, число клиентов, совершающих операции в аптеках и медицинских клиниках, выросло на 15% по сравнению с первым кварталом прошлого года. При этом средние расходы в этих категориях практически не изменились.

Число клиентов Сбербанка, пользовавшихся услугами платных клиник в IV квартале 2020 года, выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Также увеличился спрос в аптеках — на 12% год к году.

Заметный скачок расходов на платные медицинские услуги в марте 2021 года (+27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) связан с тем, что в 2020 году к концу первого квартала уже был введён режим самоизоляции.

При этом спрос на поддержание своего здоровья с помощью спорта восстанавливается не так активно. В январе-феврале этого года число клиентов, оплативших услуги фитнеса, выросло только на 3% год к году, хотя в 2020 году прирост за эти два месяца составил 33%. На такое поведение населения может влиять сразу несколько факторов, связанных с последствиями коронавируса. Во-первых, у части населения доходы снизились, поэтому они отказались от трат на спорт. Во-вторых, некоторые люди стараются не попадать в замкнутые пространства, где много других, чтобы не заразиться. В-третьих, за время самоизоляции кто-то мог привыкнуть заниматься спортом дома или на улице, поэтому не стал возвращаться в зал.

В то же время предложение на этом рынке восстановилось в полной мере. Количество торговых точек, где совершали операции клиенты Сбербанка, в январе-феврале этого года было почти на треть выше, чем в те же месяцы в прошлом году.