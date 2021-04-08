AliExpress Россия впервые объявила результаты за финансовый год. Оборот (GMV) за финансовый год (1 апреля 2020 – 31 марта 2021) составил 229,3 млрд рублей не включая услуги, это выше, чем в прошлом году, когда оборот составлял 209,6 млрд рублей. Оборот локального бизнеса (не включая услуги), полноценно запущенного AliExpress Россия в момент создания СП в октябре 2019 года, превысил 54,9 млрд рублей за финансовый год и вырос на 151% год к году.

В марте 2021 года среднее ежедневное количество локальных заказов достигало 64 тысяч в день. Общее количество уникальных покупателей за финансовый год превысило 26,2 млн человек.

Ежемесячная аудитория AliExpress составляет 29,1 млн человек, ежедневная – 8,8 млн человек. Количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн, что на 30% выше прошлогоднего показателя. По этой метрике, согласно собственным данным и статистике Mediascope (данные января 2021) AliExpress остаётся самым посещаемым маркетплейсом в России.

Количество продавцов из Китая и других стран на AliExpress составляет более 225 тысяч, их количество увеличилось на 50% за год. Количество локальных российских продавцов увеличилось на 350% и составило 45 тысяч.