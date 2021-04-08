Нацпарк обозначил опасные участки Большой Байкальской тропы

Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обследовали участок Большой Байкальской тропы – популярного пешеходного туристического маршрута – на безопасность, доступную навигацию, необходимость в ремонтах и обозначили опасные места.

«Севернее пади Малая Кадильная мы обнаружили оползень до самого уреза воды, – Андрей Таничев, специалист по развитию туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». – Дальнейшее сползание грунта сдерживается льдом и вероятнее всего, продолжится после разрушения ледового покрова на Байкале, то есть в апреле-мае. Ранее мы уже описывали данный участок, он по-прежнему останется сложным и небезопасным. Рекомендуем проходить его без задержек и остановок. На утёсе Чаячий со стороны мыса Большой Кадильный (вблизи «Чертова Моста») также есть сложный участок тропы по довольно крутому склону, осложненный камнями-окатышами, постоянно падающими на тропу со скал. Здесь предложено после более тщательного обследования (с промерами и оценкой характера грунта) установить укрепительные конструкции».

По словам Семёна Королёва, специалиста по развитию туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», вся полученная в ходе разведок информация будет обработана и представлена в памятке для туристов, которую можно будет получить при оформлении электронного разрешения на посещение Прибайкальского национального парка.