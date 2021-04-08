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Более 8,5 тысяч подростков смогут получить временную работу в Приангарье в 2021 году

На временные работы в Иркутской области в этом году планируют  трудоустроить более 8,5 тысяч подростков, сейчас к работам уже приступили более 1400 подростков. На трудоустройство несовершеннолетних в региональном бюджете на 2021 год предусмотрено 21,2 млн рублей, сообщил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Молодые люди занимаются благоустройством территорий (озеленение улиц и парков), проведением сельскохозяйственных работ (уход за животными, посадка, выращивание овощных культур), мелкими ремонтными работами в образовательных учреждениях.

По окончанию работ несовершеннолетние граждане получают заработную плату, выплачиваемую работодателем за фактически отработанное время, а также материальную поддержку от центров занятости населения.

Информацию о трудоустройстве несовершеннолетних граждан можно получить в центрах занятости населения.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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