Более 8,5 тысяч подростков смогут получить временную работу в Приангарье в 2021 году

На временные работы в Иркутской области в этом году планируют трудоустроить более 8,5 тысяч подростков, сейчас к работам уже приступили более 1400 подростков. На трудоустройство несовершеннолетних в региональном бюджете на 2021 год предусмотрено 21,2 млн рублей, сообщил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
Молодые люди занимаются благоустройством территорий (озеленение улиц и парков), проведением сельскохозяйственных работ (уход за животными, посадка, выращивание овощных культур), мелкими ремонтными работами в образовательных учреждениях.
По окончанию работ несовершеннолетние граждане получают заработную плату, выплачиваемую работодателем за фактически отработанное время, а также материальную поддержку от центров занятости населения.
Информацию о трудоустройстве несовершеннолетних граждан можно получить в центрах занятости населения.
Молодые люди занимаются благоустройством территорий (озеленение улиц и парков), проведением сельскохозяйственных работ (уход за животными, посадка, выращивание овощных культур), мелкими ремонтными работами в образовательных учреждениях.
По окончанию работ несовершеннолетние граждане получают заработную плату, выплачиваемую работодателем за фактически отработанное время, а также материальную поддержку от центров занятости населения.
Информацию о трудоустройстве несовершеннолетних граждан можно получить в центрах занятости населения.