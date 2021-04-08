ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками

Компания ВТБ Капитал Управление активами утвердила политику ответственного инвестирования, основанную на учете факторов и рисков устойчивого развития и исключающую инвестиции в компании с недопустимыми ESG-рисками. Группа ВТБ последовательно интегрирует принципы устойчивого развития в свою стратегию и операционную деятельность, стремясь учитывать интересы всех заинтересованных сторон.

«Мы подтверждаем приверженность основным принципам ответственного инвестирования. Для нас это означает, что при принятии инвестиционных решений и разработке инвестиционных продуктов мы учитываем факторы и риски устойчивого развития: экологические, социальные и относящиеся к организации корпоративного управления; а также применяем различные подходы к учёту ESG факторов и рисков — от включения ESG-факторов в модели оценки стоимости компаний и вплоть до исключения компаний с недопустимыми ESG-рисками», — сообщил глава ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

К числу компаний с недопустимыми ESG-рисками, которые ВТБ Капитал УА исключает из инвестиционных портфелей, причисляются компании, намеренно и систематически нарушающие основные принципы прав человека и охраны окружающей среды и допускающие злоупотребления в корпоративном управлении. Абсолютно недопустимым является включение в инвестиционный портфель компаний, вовлеченных в производство, продажу, хранение и обслуживание бомб и противопехотных мин.

ВТБ Капитал УА считает важным, что компании должны руководствоваться такими основополагающими ценностями как полное искоренение детского труда, ликвидация дискриминации в сфере труда и занятости, поддержка подхода к экологическим вопросам, основанная на принципе предосторожности, повышение ответственности за состояние окружающей среды, развитие и распространение экологически безопасных технологий, противодействие всем формам злоупотребления в корпоративном управлении.

Для анализа ESG-факторов и рисков ВТБ Капитал УА использует как внутренние, так и внешние ресурсы, и компетенции, включая данные, результаты исследований и индикаторы специализированных аналитических агентств, поставщиков рыночных данных и других подрядчиков.

«Когда это возможно и имеет практическую ценность, мы участвуем в голосованиях на общих собраниях акционеров компаний, находящихся в инвестиционных портфелях под нашим управлением, чтобы способствовать принятию компаниями управленческих решений в интересах клиентов и общества в целом, в том числе, решений для устойчивого развития этих компаний с учётом ESG-факторов и рисков, — сказал Владимир Потапов. — Мы будем продолжать развивать и детализировать работу в данном направлении в содружестве с остальными участниками рынка и государством».

Принятая Политика ответственного инвестирования ВТБ Капитал УА — один из важных этапов интеграции устойчивого развития в общую бизнес-стратегию Группы ВТБ. Сейчас ВТБ завершает разработку общей ESG-стратегии Группы, которую планируется утвердить в середине 2021 года. Стратегия будет включать такие приоритетные направления, как ответственное финансирование, в том числе консультирование клиентов по вопросам улучшения ESG-характеристик их бизнеса, вовлечение клиентов в ESG-проекты и инициативы, формирование модели управления ESG, включая управление соответствующими рисками.

Значительное внимание будет уделено «зеленому» финансированию и ответственному инвестированию — кредитованию экологических проектов, энергосервисному факторингу, выпуску «зеленых» облигаций, а также созданию новых «зеленых» инструментов. Отдельным направлением новой стратегии станет реализация проектов в области социальной инфраструктуры, в том числе реализации льготных программ ипотечного кредитования, жилищного строительства и транспортной инфраструктуры, развития социальных сервисов.