Более 26 млн рублей взыскали с недобросовестных арендаторов лесных участков в Иркутской области

Министерство лесного комплекса Иркутской области выявило недобросовестных арендаторов лесных участков, которые нарушают условия договоров в части выполнения обязательств по воспроизводству лесов. Только с начала текущего года в судебном порядке к ответственности привлекли шесть арендаторов. Общая сумма неустоек, взысканная с них, составляет 26,5 млн рублей.

В 2020 году арендаторы, которые не исполняли договорные обязательства по лесовосстановлению, были привлечены к ответственности в виде неустоек на общую сумму более 22 млн. рублей. Еще четырех арендаторов через суд обязали выполнить все мероприятия по восстановлению вырубленных лесов.