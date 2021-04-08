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Более 26 млн рублей взыскали с недобросовестных арендаторов лесных участков в Иркутской области

Министерство лесного комплекса Иркутской области выявило недобросовестных арендаторов лесных участков, которые нарушают условия договоров в части выполнения обязательств по воспроизводству лесов. Только с начала текущего года в судебном порядке к ответственности привлекли шесть арендаторов. Общая сумма неустоек, взысканная с них, составляет 26,5 млн рублей.        

В 2020 году арендаторы, которые не исполняли договорные обязательства по лесовосстановлению, были привлечены к ответственности в виде неустоек на общую сумму более 22 млн. рублей. Еще четырех арендаторов через суд обязали выполнить все мероприятия по восстановлению вырубленных лесов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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