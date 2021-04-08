Правительство уполномочило Дальневосточный банк обслуживать предприятия, имеющие стратегическое значение для РФ

Центральный Банк Российской Федерации опубликовал очередной «Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706» (Вестник Банка России № 20 (2260) 31.03.2021) для целей: приобретение ценных бумаг таких кредитных организаций, открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем.

Включение АО «Дальневосточный банк» в указанный перечень свидетельствует о высоком уровне надежности и устойчивости, а также о широких возможностях в реализации проектов федерального уровня, – говорится в официальном сообщении банка.