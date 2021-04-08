Примсоцбанк усовершенствовал для клиентов функционал мобильного приложения. Оформить запрос на подготовку пакета документов для Росреестра для вывода квартиры из залога ипотеки теперь можно, оставив заявку в интернет-банке «Примсоцл@йн».
Для этого вам потребуется:
• Зайти в приложение;
• Выбрать раздел «Заявления, сообщения» - новая заявка (карандаш);
• Выбрать «Заявление на вывод квартиры из залога ипотечного кредита».
После рассмотрения заявки, менеджер перезвонит вам, чтобы сообщить о сроке, когда будут готовы документы.
Подробные условия по ипотечным продуктам вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
Новости
Вывести квартиру из залога ипотеки теперь можно через «ПримсоцЛ@йн»
Примсоцбанк усовершенствовал для клиентов функционал мобильного приложения. Оформить запрос на подготовку пакета документов для Росреестра для вывода квартиры из залога ипотеки теперь можно, оставив заявку в интернет-банке «Примсоцл@йн».
/ Сибирское Информационное Агентство /
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