Вывести квартиру из залога ипотеки теперь можно через «ПримсоцЛ@йн»

Примсоцбанк усовершенствовал для клиентов функционал мобильного приложения. Оформить запрос на подготовку пакета документов для Росреестра для вывода квартиры из залога ипотеки теперь можно, оставив заявку в интернет-банке «Примсоцл@йн».



Для этого вам потребуется:



• Зайти в приложение;

• Выбрать раздел «Заявления, сообщения» - новая заявка (карандаш);

• Выбрать «Заявление на вывод квартиры из залога ипотечного кредита».



После рассмотрения заявки, менеджер перезвонит вам, чтобы сообщить о сроке, когда будут готовы документы.



Подробные условия по ипотечным продуктам вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.