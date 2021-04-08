В Иркутске начали проводить отжиги сухой травы

В Иркутске начали проводить контролируемые отжиги сухой травы. Такие работы проводят во всех районах города, чтобы не допустить стихийного возгорания сухой травы и возникновения пожара.

В частности, на территории Свердловского округа уже провели отжиги в районе дома №13 на улице Академической, в Пади Долгой в районе школы №55, а также по адресу 4-я Железнодорожная, 102. До конца недели аналогичные мероприятия проведут в Затоне в районе домов №№1 и 3 на улице Николая Вилкова и в районе административного здания на улице Академическая, 56\5.

В Октябрьском округе проведены профилактические отжиги сухой травяной растительности на части острова Конный и на территории в границах улиц Ширямова и Байкальской. Также будут выполнены контролируемые отжиги районе «квадратов» и продолжены на острове Конный.

В целях недопущения стихийного возгорания сухой травы в Правобережном округе провели соответствующие мероприятия на территориях за Павловским рынком и микрорайоном Топкинский.

В Ленинском округе контролируемый отжиг выполнен в районе объездной дороги Ново-Ленино до 18-го Советского переулка. В ближайшей перспективе будет произведен пал травы на улицах Главная Кировская, Полярная, Курганская, Воровского, а также в поселках Боково и Кирова, на станции Батарейная.