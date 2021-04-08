Состояние отремонтированных дорог проверят в Иркутской области

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» проверит 209 объектов реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проверки будут проводиться в пяти муниципальных образованиях – Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Братск.

До 1 мая необходимо провести обследование всех объектов и выявить все гарантийные случаи. К 1 июля 2021 г. гарантийные недостатки должны быть устранены.

В число основных замечаний при выявлении гарантийных случаев входят разрушение асфальтобетонного покрытия на проезжей части, просадки канализационных люков и решеток ливневой канализации.

Напомним, в рамках регионального проекта в 2021 году реализуется 99 объектов на общую сумму 9,587 млрд. рублей, из них 7,915 млрд. рублей – средства областного бюджета, 1,014 млрд. рублей - федерального бюджета, 0,658 млрд. рублей – местные бюджеты. В 2021 году впервые в рамках проекта будут отремонтированы две улицы в г. Черемхово Иркутской области. Вводу подлежат 77 объектов, оставшиеся 22 объекта будут закончены в 2022 году.