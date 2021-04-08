Россияне хотели бы получать 26,6 тыс. рублей ежемесячно в качестве пособия по безработице

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, как долго и в каком размере, по мнению россиян, государство должно выплачивать пособие по безработице. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

39% опрошенных уверены, что государство должно выплачивать пособие по безработице до тех пор, пока гражданин не найдет подходящую работу. Почти четверть респондентов (23%) уверены, что пособие необходимо выплачивать до полугода во время поиска работы. Еще 18% участников исследования отметили, что длительность выплат должна составлять до одного года, а 16% указали, что выплат будет достаточно на протяжении 3 месяцев. Еще 4% жителей России уверены, что пособие по безработице государство должно выплачивать более года.

В среднем по России респонденты хотели бы получать в качестве пособия 26,6 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге ожидания чуть выше — 28,3 и 27,9 тыс. рублей соответственно. В Ростове-на-Дону в качестве пособия по безработице рассчитывают на 25,6 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — на 22,7 тыс. рублей, а в Екатеринбурге — на 21,9 тыс. рублей. При этом, 34% жителей России уверены, что размер пособия должен уменьшаться с увеличением срока поиска работы.