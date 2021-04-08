Новый формат перезагрузки: иркутский бизнес готовится к участию в форуме «СБЕР Бизнес | Live»

Только онлайн, без «живого» участия гостей, с полным разбором бизнеса мега-известными экспертами из различных отраслей - 22 апреля 2021 г. впервые представители предпринимательства Иркутской области и других регионов присутствия Байкальского банка Сбербанка – Бурятии, Якутии, Забайкальского края, примут участие в форуме «СБЕР Бизнес | Live». Мероприятие станет завершающим этапом информационного проекта Сбербанка, направленного на поддержку и обучение регионального бизнеса.

Проект «СБЕР Бизнес | Live» состоит из трех основных этапов: на первом - ведется сбор анкет кандидатов. На втором этапе, из общего числа претендентов экспертным жюри выбираются кейсы, которые станут участниками т.н. «перезагрузки». В этих компаниях, накануне форума, проводится видеосъемка Due Dilligence с фиксацией проблемных зон бизнеса. На форуме отобранные кейсы проходят онлайн-разбор от экспертов и через 2 месяца фиксируется результат проведенной работы. Полный видеоотчет «перезагрузки» бизнеса размещается на сайте проекта «СБЕР Бизнес | Live» и становится открытым практическим пособием для других компаний.

Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка:

«Это будет действительно мощная «прокачка» реальных кейсов нашего регионального бизнеса. И это уникальная возможность получить чрезвычайный концентрат и знаний, и опыта, и экспертизы. Форум ожидается масштабным, не менее 1000 участников встретятся на его онлайн-площадке и, конечно, мы приглашаем бизнес Иркутской области тоже активно поучаствовать в его работе. Ведь СБЕР Бизнес | Live – это именно бизнес-форум, направленный, в первую очередь, на развитие предпринимательства. В задачу экспертов форума входит не только «разбор полетов», но и обмен опытом, они расскажут о своих приемах и инструментах, которые и другим можно оперативно внедрять в работу. Наши спикеры - реальные и успешные практики маркетинга, финансов, продаж, soft-skills, психологии. Например, уже известно, что хедлайнером форума в Иркутске выступит Игорь Манн, известный российский маркетолог. Так что площадка, на которую мы приглашаем всех предпринимателей Иркутской области, руководителей предприятий и организаций, будет очень насыщенной на знания и опытные рекомендации».

22 апреля все участники бизнес-форума «СБЕР Бизнес | Live» подключатся онлайн к площадке мероприятия, трансляции будет идти удаленно в прямом эфире, из студии, где будут находиться только эксперты и организаторы форума.

Программа мероприятия (время иркутское):

10:30 – 11:00 Подключение участников форума

11:00 – 11:10 Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта

11:15 – 11:35 Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии

Выступление на тему: «Простые правила личной производительности»

11:35 – 12:10 Бизнес-разбор участника №1 (эксперты в режиме офлайн-Михаил Смолянов, Виктория Шиманская: онлайн-- Игорь Манн)

12:10 – 12:25 Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог».

Выступление на тему: «Семь основных параметров бизнеса, за которыми должен следить предприниматель»

12:25 – 12:40 Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта

Выступление на тему: «Топ 7 практик стрессоустойчивости в режиме удалённой работы»

12:40 – 13:15 Бизнес-разбор участника №2 (эксперты в режиме офлайн-Михаил Смолянов, Виктория Шиманская: онлайн-- Игорь Манн)

13:15 – 13:40 Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии

Выступление на тему: «10 советов малому бизнесу, чтобы выглядеть как большой»

13:40 – 13:55 Открытый диалог

13:55 – 14:00 Подведение итогов

Зарегистрироваться для участия в «СБЕР Бизнес | Live» можно по ссылке https://clck.ru/TWAUV или по QR-коду