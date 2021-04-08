Стартовал грантовый конкурс РУСАЛа «Зеленая волна»

Активисты из восьми регионов России могут предложить свои инициативы по озеленению и благоустройству открытых общественных пространств, а также по экопросвещению и внедрению доступных экологических практик. Общий грантовый фонд составит 5 млн рублей.

В Иркутской области принять участие в конкурсе смогут жители Братска, Тайшета и Тайшетского района, Шелехова и Шелеховского района: некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы, товарищества собственников жилья и управляющие компании, а также экопредприниматели.

- Конкурс «Зеленая волна» Компания проводит уже пятый год подряд. Участие в нем – это шанс для тех, кто мечтает преобразить облик своего города, любимой аллеи или площадки во дворе, сделать их зеленее и комфортнее. В рамках номинации «Экоинициатива» мы поддержим проекты, направленные на развитие экологического предпринимательства и волонтерства, просвещение горожан и тиражирование практик ответственного отношения к окружающей среде, – прокомментировал Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа. - Особенность нынешнего конкурса в том, что мы уравняли максимальные суммы гранта для каждой номинации. Победители получат до 100 тысяч рублей на реализацию своих начинаний.

Благотворительный фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа создан в 2004 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаска. Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, вовлечение жителей в совместную волонтёрскую и общественно полезную деятельность.

Заявку на участие в конкурсе «Зеленая волна» можно подать на платформе ЦСП с 1 апреля по 3 мая 2021 года включительно. Победителей объявят в июле 2021 года, после проведения экспертной оценки.

Для справки:

Грантовый конкурс «Зелёная волна» проходит с 2017 года. За это время РУСАЛ поддержал 254 проектных заявки на общую сумму более 8,8 млн рублей. Волонтёры высадили около 15 тысяч саженцев различных деревьев и кустарников в восьми регионах присутствия компании.

Конкурс реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», сетевую экологическую акцию «День рек» и благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!».

В географию конкурса «Зеленая волна» входят следующие регионы присутствия компании: